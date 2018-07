Affaire Benalla : Sonia Krimi, une députée (encore) en colère

Récemment, la Tunisienne de naissance, naturalisée Française en 2005, s’était dite "mal à l’aise" face aux propos d’Emmanuel Macron sur le "pognon de dingue" injecté dans les minimas sociaux. Et le 12 juin dernier, alors que le gouvernement restait silencieux face à l’odyssée de l’Aquarius, Sonia Krimi avait mis les pieds dans le plat : "Je ne vais pas attendre qu'un ministre m'épelle ce que je dois penser ! Mais on est où là ? On les accueille, point !", avait-elle tonné au sujet des 629 migrants qui erraient en Méditerranée.