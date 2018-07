Que dit l'article 73 du code de procédure pénale, qu'invoque Alexandre Benalla pour sa défense ?

L'article 73 du code de procédure pénale peut-il sauver le soldat Benalla ? C'est en tout cas derrière lui que se retranchent Alexandre Benalla et ses avocats pour justifier les agissements du premier place de la Contrescarpe le 1er mai dernier. Dans un communiqué envoyé à TF1 et LCI le 23 juillet, les avocats de l'adjoint au chef de cabinet d'Emmanuel Macron écrivent : "Cette initiative personnelle de monsieur Benalla, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 73 du code de procédure pénale et n’a eu aucune conséquence pour les personnes interpellées, sert manifestement aujourd’hui à porter atteinte à la Présidence de la République dans des conditions qui défient l’entendement."