Transparence, justice, fraude fiscale : ce que l'affaire Cahuzac a changé dans la vie politique française

La jurisprudence Cahuzac s'est enfin accompagnée d'un renforcement des mesures destinées à favoriser le rapatriement des fortunes dissimulées à l'étranger. Poursuivant une politique initiée sous le quinquennat Nicolas Sarkozy, la circulaire du 21 juin 2013 a encadré la procédure permettant aux contribuables "détenant des avoirs non déclarés à l'étranger" de se mettre "en conformité avec le droit auprès de l'administration fiscale". Et en évitant au passage des poursuites pénales pouvant aller jusqu'à sept ans de prison et 2 millions d'euros d'amende.





Le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR), aussi appelé la "cellule de dégrisement fiscal", a appliqué le principe d'une amende proportionnelle aux sommes concernées, puis, à partir de 2016, celui de pénalités fiscales de 25% dans le cas d'une succession ou d'une donation (cas de fraudeurs "passifs"), et de 35% dans les autres cas (fraudeurs "actifs").





La cellule de dégrisement fiscal a fermé ses portes le 31 décembre 2017. Selon un bilan de la Cour des comptes, le dispositif a généré 8 milliards de recettes fiscales supplémentaires entre 2014 et 2017. Le service a reçu 51.000 déclarations et a permis de régulariser 32 milliards d'euros. Des comptes qui étaient principalement cachés en Suisse et au Luxembourg, dont les titulaires étaient majoritairement des fraudeurs "passifs" ou des fraudeurs "de faible envergure".