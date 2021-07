Affaire Pegasus : Emmanuel Macron, un Président accro à ses téléphones portables

COMMUNICATIONS - Alors qu'il fait partie des cibles potentielles du logiciel Pegasus, Emmanuel Macron n'a jamais caché qu'il était accro à ses téléphones portables et amateur de conversations nocturnes par SMS.

Emmanuel Macron est accro à ses téléphones portables. Deux d’entre eux sont même présents sur la photo officielle du chef de l’Etat, à côté de livres et d’une horloge à double cadran. Telegram, Whatsapp, Signal : le Président utilise toutes les applications possibles pour communiquer avec ses interlocuteurs, avec qui il échange à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. C’est via l’un de ses appareils que le Président aurait potentiellement été espionné par une puissance étrangère à l’aide du logiciel Pegasus, a-t-on appris mardi.

Pourtant, l’Elysée fait tout pour éviter ces mésaventures. "Les smartphones personnels du Président sont régulièrement changés", indiquait mardi une source gouvernementale à LCI après les révélations selon lesquelles le chef de l'Etat et des membres du gouvernement figurent sur la liste des cibles potentielles du logiciel espion. "Les systèmes d’exploitation et les applications sont mis à jour, tout comme les paramètres de sécurité. Des précautions extrêmement pointues sont prises, et lui-même est sensibilisé et respecte les règles de sécurité." Toutefois, "il ne faut pas penser que d’un coup, après ces révélations, le chef de l’Etat dira ‘ah non, je n’utilise plus mon téléphone’".

Beaucoup de SMS nocturnes

Difficile en effet pour Emmanuel Macron de se passer de ses téléphones, de l’aveu de ceux avec qui il échange. "On appelle le Président sur un appareil et il rappelle d’un autre", confie l’un d’eux au Parisien. En septembre 2020, toujours auprès du quotidien, un ministre racontait : "Il n’a aucun problème avec les décalages horaires. C’est un avantage, mais pour nous c’est parfois raide. Le coup de fil à quatre heures du matin pour parler politique, comment dire…" C'est également via SMS qu'Emmanuel Macron aime recueillir les avis de ses interlocuteurs. Dans "Un personnage de roman", Philippe Besson raconte que le chef de l'Etat débute ainsi ses SMS : "Comment tu sens les choses ?"

Mais avoir autant d'appareils et autant d'interlocuteurs n'est pas sans risque. En septembre 2017, le numéro d'un téléphone du Président avait été dévoilé sur internet, l'obligeant à en acquérir un nouveau. Ce qui lui avait permis de s'amuser un peu et de donner lieu à quelques quiproquos. Un ministre destinataire d'un message non signé avec ce nouveau numéro avait demandé : "Pardon, mais qui êtes-vous ?" "C'est ton Président", avait répondu le chef de l'Etat, ajoutant quelques minutes plus tard : "C'est Emmanuel Macron". En complément de ces téléphones personnels, pour échanger sur des sujets sensibles et secrets avec d’autres membres du gouvernement, Emmanuel Macron dispose d’appareils hautement sécurisés, sur lesquels l’installation d’applications est impossible. Ces téléphones permettent d’appeler seulement d’autres appareils identiques.

