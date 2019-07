Affaire de Rugy : combien de ministres occupent, comme lui, un logement de fonction ?

La République met à disposition des logements de fonction aux membres du gouvernement, une pratique souvent au cœur de scandales : Georges Tron, François Fillon, Fadela Amara, Christian Estrosi et maintenant François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire. Ce dernier aurait réalisé plus de 63.000 euros de travaux dans son appartement de fonction entre fin 2018 et début 2019, selon Mediapart.





Contacté par LCI, Matignon a précisé que quinze membres du gouvernement bénéficiaient actuellement d'un tel appartement. Parmi eux : François de Rugy, Marlène Schiappa, Jean Michel Blanquer, Gérald Darmanin, Nicole Belloubet ou encore Christophe Castaner.





Ce logement est un avantage en nature qui "s'ajoute aux revenus" et qui doit être déclaré "au titre de l'impôt sur le revenu", précise Matignon. Ils sont situés dans l'enceinte des ministères "sauf lorsque les lieux ne s'y prêtent pas".