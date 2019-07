Affaire De Rugy : comment ses collègues du gouvernement ont réagi ?

Seul et contre tous ? Trois jours après le début de l'affaire François de Rugy, le ministre de la Transition écologique se veut formel : il a indiqué, à la sortie du Conseil des ministres puis après son entrevue avec le Premier ministre qu'il bénéficiait toujours du soutien d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe. "Il conserve bien évidemment la confiance du président et du Premier ministre", a déclaré Sibeth Ndiaye. La porte-parole du gouvernement a par ailleurs défendu le ministre : "Il est évident qu'on est amené à avoir des moments de représentation, des moments aussi de contact avec la société civile sous des formes qui peuvent être extrêmement diverses."





Interrogés sur cette affaire, plusieurs ministres n'ont de leur côté pas caché leur embarras et ont manifesté un soutien des plus timides.