Affaire des assistants d'eurodéputés FN : la justice rejette les demandes d'annulation de la procédure

La justice enquête depuis fin 2016 sur un possible "système" organisé par le parti de Marine Le Pen pour rémunérer ses permanents en utilisant les fonds de l'Union européenne destinés à des emplois d'assistants parlementaires. Le Parlement européen avait estimé le possible préjudice à 6.8 millions d'euros entre 2009 et 2016.





Mise en examen pour "détournements de fonds publics", Marine Le Pen est notamment soupçonnée d'avoir rémunéré, entre 2009 et 2016 sur son enveloppe d'ancienne eurodéputée, sa cheffe de cabinet au FN, Catherine Griset, et son garde du corps, Thierry Légier, et d'avoir "donné des instructions" afin que des eurodéputés engagent comme assistants des personnes "occupant en réalité des emplois" au FN.