Affaire des "écoutes" : "Je ne peux accepter d’avoir été condamné pour ce que je n’ai pas fait" déclare Nicolas Sarkozy

Pas de colère mais "l’injustice profonde, choquante, des procédures lancées contre moi depuis dix ans". Voilà ce qu'a ressenti Nicolas Sarkozy lundi soir, après avoir été condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des "écoutes". Dans une interview au Figaro publiée ce mardi 2 mars, l'ancien chef de l'État explique que le jugement "constitue une profonde injustice que personne ne pourrait admettre. Je ne peux en effet accepter d’avoir été condamné pour ce que je n’ai pas fait".

"L’immense majorité des observateurs a évoqué un effondrement de l’accusation et a dit que la défense avait apporté la preuve de l’innocence des trois prévenus. Or, le jugement ne tient aucun compte de la réalité de l’audience", déclare-t-il. Selon Nicolas Sarkozy, "le jugement ne fait pas état de preuves, mais d’un 'faisceau d’indices", il est "truffé d'incohérences".

Nicolas Sarkozy sera de nouveau devant la justice le 17 mars prochain, date de l'ouverture du procès Bygmalion, portant sur les frais de sa campagne présidentielle de 2012. Il confirme dans cette interview au Figaro qu'il sera défendu par Thierry Herzog, condamné lui aussi ce lundi dans l'affaire des "écoutes" à la même peine que son client. "Thierry Herzog est mon ami et mon avocat. Il est l’un des membres les plus respectés et les plus aimés du Barreau de Paris. Je suis fier qu’il assume ma défenseet le soutien unanime qu’il a reçu de ses pairs me renforce dans ce sentiment", indique l'ex-Président.