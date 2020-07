Affaire des passeports : Alexandre Benalla de nouveau mis en examen

Dans ce dossier, M. Benalla était déjà mis en examen depuis janvier 2019 pour "usage public et sans droit d'un document justificatif d'une qualité professionnelle". Il avait à cette époque été également placé sous le statut de témoin assisté, intermédiaire entre le simple témoin et la mise en examen, pour "abus de confiance", "faux et usage de faux document administratif" et "obtention indue de document administratif". Son avocate s'était dit "très très contente" de l'issue de cette comparution. Le 11 février dernier, le juge d'instruction en charge du dossier a donc décidé de le mettre également en examen pour "faux et usage de faux document administratif".

Sur son compte Twitter, visiblement amer, Alexandre Benalla s'exprime. "Quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage".