Affaire des passeports diplomatiques d'Alexandre Benalla : qui dit quoi ?

Des déclarations qui, au vu des récentes révélations, jettent un trouble au sein même de la chambre haute du Parlement. Selon nos informations, du côté de la Commission des lois, les différentes auditions menées ces derniers mois sont en train d’être à nouveau épluchées, à la recherche d’éventuelles contradictions. Des demandes d’informations auraient déjà été formulées auprès de l’Elysée et des ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères. Et alors que, techniquement, les travaux de la commission d’enquête sénatoriale peuvent durer encore quelques semaines, de nouvelles auditions ne seraient pas à exclure.





En tout état de cause, si Alexandre Benalla a menti sous serment devant la commission sénatoriale, il pourrait être accusé de faux témoignage. Un délit régi par l’article 434-13 du Code pénal et qui prévoit des peines allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.