Affaire Didier Lemaire : Pécresse et Muselier réclament la "révocation" du maire de Trappes

"Cette intrusion dans un lycée, pour attaquer un peu plus encore un professeur déjà pris pour cible et sous protection policière, est inacceptable", écrivent-ils. Les deux élus de droite "demandent au ministre de l'Intérieur la suspension immédiate du maire et des adjoints de Trappes, et le déclenchement de la procédure pour leur révocation".

Trappes continue d'être au cœur de toutes les attentions. Ce vendredi 12 février, le président (LR) de la région Sud et la présidente (Libres ! ex-LR) de la région Ile-de-France réclament la "révocation" du maire Génération.s de la ville. Dans un communiqué, Renaud Muselier et Valérie Pécresse reprochent à Ali Rabeh d'avoir distribué dans un lycée un tract "attaquant frontalement" le professeur de philosophie Didier Lemaire.

"Je prends acte de cette demande. Je désespère de mon pays et de la République", a réagi auprès de l'AFP Ali Rabeh, lui-même dorénavant victime de "menaces de mort" en raison de la répercussion médiatique de cette affaire. Dans un communiqué s'adressant aux élèves du lycée de la Plaine de Neauphle visible sur Twitter, Ali Rabeh indique qu'il "n'accepte pas les propos virulents tenus contre vous et les Trappistes, qui condamnent par avance, qui relèguent, qui excluent. C'est insupportable car c'est injuste et ça ne correspond pas à la réalité". "Ne laissez jamais dire que vous ne valez rien et que vous êtes perdus pour la République. Quelles que soient vos qualités, vos difficultés, vous êtes notre fierté et notre espoir. Comptez sur moi pour me battre à vos côtés pour que vous obteniez le respect qui vous est dû", continue-t-il.