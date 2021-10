Affaire du logiciel espion Pegasus : une discrète rencontre franco-israélienne pour tenter d'apaiser les tensions

Trois mois plus tard, confirmant des informations publiées par le média Axios, l'Élysée a affirmé qu'"une session utile de dialogue stratégique" s'était tenue entre Eyal Hulata et le conseiller diplomatique de l'Élysée et proche collaborateur d'Emmanuel Macron, Emmanuel Bonne. "Nous demandons des garanties dans l'affaire NSO et y travaillons avec les Israéliens", a précisé l'Élysée.

Selon Axios, Eyal Hulata a proposé que les téléphones français soient à l'avenir déclarés intouchables par NSO dans ses négociations avec des clients potentiels. Les téléphones américains et britanniques bénéficient déjà de cette interdiction. Une source proche du dossier a confirmé à l'AFP que cette option était sur la table entre les deux parties.

Une source proche de NSO avait affirmé début octobre que le groupe suit des règles très strictes avant d'octroyer à ses clients le droit d'utiliser son logiciel, prévoyant diverses exclusions. Une autre source proche de NSO avait assuré que le groupe avait déjà écarté de nombreux clients, estimant ne pas disposer de garanties suffisantes sur une utilisation légitime de son produit.