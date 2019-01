Affaire Fillon : le parquet requiert le renvoi de François et Penelope Fillon en correctionnelle

Dans son réquisitoire cité par Le Monde, le PNF considère que l'emploi de Penelope Fillon revêt un caractère fictif. Il confirme d'abord que l'épouse de l'ex-chef du gouvernement a bénéficié de deux contrats d'assistante parlementaire auprès de François Fillon, entre 1998 et 2002, puis entre 2012 et 2013, et d'un contrat de collaboratrice parlementaire auprès de Marc Joulaud entre 2002 et 2007. Le PNF précise en outre que Penelope Fillon a bénéficié de "la rémunération la plus élevée des assistants parlementaires travaillant pour Marc Joulaud, avec un doublement de son salaire lors de la suppléance exercée par celui-ci à partir de 2002 alors qu'elle ne s'acquittait plus d'une partie des missions qu'elle argue avoir remplies auprès de François Fillon et que son salaire était supérieur à celui de son député employeur".





"À l'issue de l’information, aucun élément tangible ne permet de confirmer la réalité de l'activité de Penelope Fillon auprès de François Fillon et de Marc Joulaud", tranche le PNF. Et d'ajouter : "Aucune trace écrite, aucun témoignage objectif et concordant n'a pu être mis au jour alors qu'une activité professionnelle réelle, étalée sur plus de dix années, est nécessairement matérialisée par des traces concrètes. Les contrats de travail apparaissent purement formels et à tel point dévitalisés que leur exécution n'a été ponctuée ni de congés annuels, ni de congés maternité, ni d'arrêts maladie alors même que Penelope Fillon bénéficiait d'indemnités de licenciement, d'une indemnité de précarité et sa majoration, d'une indemnité de congés payés et même d'une prime d'ancienneté".