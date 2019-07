François de Rugy : les conclusions des enquêtes de l'Assemblée et du gouvernement dévoilées ce mardi

Face aux premiers éléments des deux enquêtes parlementaires, le journaliste d'investigation de Mediapart, Fabrice Arfi, met en doute les vérifications menées par le secrétaire général de l'Assemblée, qui a procédé à des auditions, dont celle volontaire de François de Rugy, et à l'examen de factures et listes d'invités. "Des dîners 'professionnels' dont Mme Rugy a confirmé dans un entretien enregistré le caractère 'amical' des invités, que François de Rugy qualifie d''informels' et dont plusieurs convives ont réfuté l'aspect professionnel... La blague", avait tweeté le journalistevendredi.