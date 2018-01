LR : l'appel à la démission de Darmanin ne fait pas l'unanimité

Si certains appellent à sa démission, c'est que la justice a récemment rouvert, à Paris, l'enquête sur une accusation de viol visant le ministre de l'Action et des Comptes publics pour des faits présumés remontant à 2009. Des faits qu'il conteste vigoureusement, avec une plainte pour dénonciation calomnieuse. Une première plainte mi-2017 avait été classée sans suite. Pour son avocat, Gérald Darmanin "n'a rien à se reprocher" et attend, "très serein", un nouveau classement sans suite, a affirmé à BFMTV son conseil Mathias Chichportich. "Cette affaire n'est pas une affaire de viol mais de dénonciation calomnieuse", a-t-il défendu, évoquant un ministre "à la fois blessé" et "combatif".





La plaignante est une ancienne call-girl, qui accuse M. Darmanin, alors jeune chargé de mission au service des affaires juridiques de l'UMP, de lui avoir fait miroiter son appui auprès de la Chancellerie dans une affaire judiciaire en échange de faveurs sexuelles. Proche de Xavier Bertrand, ancien soutien de Nicolas Sarkozy lors de la primaire de la droite, Gérald Darmanin, a été maire de Tourcoing et député du Nord, et était encore récemment secrétaire général adjoint de LR, avant de rejoindre Emmanuel Macron au gouvernement et d'adhérer à La République en marche (LREM).