Affaire Darmanin : l'enquête pour "viol" classée sans suite, celle pour "abus de faiblesse" toujours en cours

Gérald Darmanin avait fait l'objet d'une plainte, au mois de janvier 2018, de la part de Sophie Spatz pour un "viol par surprise". Cette ancienne militante UMP l'accusait d'avoir réclamé et obtenu des faveurs à caractère sexuel en échange de son intervention dans une procédure judiciaire en cours. A ce moment-là, en 2009, Gérald Darmanin était encore un jeune chargé de mission au service des affaires juridiques de l'UMP et avait fait miroiter son appui auprès du ministère de la Justice afin que soit annulée une condamnation pour des faits de chantage et de malveillance envers son ancien compagnon, en 2004.