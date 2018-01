Affaire Lactalis : Bruno Le Maire critiqué pour avoir supprimé des postes dans la sécurité alimentaire

Les chiffres du ministère de l'Agriculture et déterrés par Ouest-France montrent en effet que le plafond des effectifs chargés de la sécurité et de la qualité sanitaire de l'alimentation ont diminué de manière quasi continue entre 2005 et 2016, passant de 5223 "équivalents temps plein" à 4553. Pendant le passage de Bruno Le Maire au ministère de l'Agriculture, entre 2009 et 2012, ils sont passés de 5279 à 4676, soit une baisse de 600 postes. Sur le tableau ci-dessous, ces effectifs correspondent à la colonne du "programme 206".