Affaire Matzneff : Christophe Girard démissionne, Anne Hidalgo "écoeurée"

Sous pression depuis quelques jours, Christophe Girard a décidé ce jeudi 23 juillet de quitter ses fonctions d'adjoint à la mairie de Paris. "J'ai 64 ans, une vie de famille épanouie et de nombreux engagements culturels, politique et associatifs, et n'ai nullement envie de pourrir ma vie plus longtemps et de m'emmerder à me justifier en permanence pour quelque chose qui n'existe pas", explique-t-il dans un communiqué. Une manifestation a eu lieu plus tôt dans la journée sur le parvis de l'Hôtel de ville appelant à la démission de l'élu et réunissant plusieurs dizaines de personnes, des féministes et des élus EELV.

Entendu en mars dans l'enquête visant l'écrivain pédocriminel Gabriel Matzneff, l'adjoint à Paris s'est trouvé dans le viseur des élus écologistes qui ont demandé sa suspension dimanche à Anne Hidalgo, ainsi que l'ouverture "d'une enquête de l'Inspection générale de la Ville de Paris". En effet, les enquêteurs ont interrogé Christophe Girard, secrétaire général de Yves-Saint Laurent entre 1986 et 1987, maison de couture ayant apporté un soutien financier à l'écrivain Gabriel Matzneff dans les années 80 selon plusieurs récits. Celui-ci était ressorti libre de son audition.