Affaire Rugy : l'enquête valide dans l'ensemble les 63.000 euros de travaux dans son logement de fonction

Le 19 juillet, le journaliste d'investigation de Mediapart, Fabrice Arfi, mettait en doute les vérifications menées par le secrétaire général de l'Assemblée, qui a procédé à des auditions, dont celle volontaire de François de Rugy, et à l'examen de factures et listes d'invités. "Des dîners 'professionnels' dont Mme Rugy a confirmé dans un entretien enregistré le caractère 'amical' des invités, que François de Rugy qualifie d''informels' et dont plusieurs convives ont réfuté l'aspect professionnel... La blague", avait ainsi tweeté le journaliste vendredi.