Affaire Rugy : nouvelle salve de Mediapart au sujet de l'appartement loué par le ministre à Orvault

Depuis ce mercredi 11 juillet, le ministre est mis en cause par Mediapart dans plusieurs articles : un premier évoquant, photos de homards et de vins grands crus à l'appui, des dîners fastueux organisés à l'Hôtel de Lassay lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Entre temps, Mediapart avait tiré une nouvelle salve mercredi soir avec des informations concernant un logement HLM à Paris occupé par la directrice de cabinet du ministre, Nicole Klein, depuis 2001 et conservé de 2006 à 2018 alors qu'elle n'habitait plus la capitale. Ce qui a valu au ministre de mettre fin aux fonctions de sa bras droit le lendemain Le feuilleton s'est poursuivi ce jour, avec un autre article concernant des travaux réalisés par le ministre dans son logement de fonction à l'Hôtel de Roquelaure pour un montant de 63.000 euros.