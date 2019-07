Affaire Rugy : que disent les règles de l'Assemblée nationale ?

Depuis les révélations de Mediapart, François de Rugy est dans la tourmente. Le ministre de la Transition écologique et solidaire est au cœur d'une polémique à cause notamment des fastueux dîners organisés à l'hôtel Lassaya. Mais que disent les règles de l'Assemblée nationale sur ces cas de figure ? Et surtout, François de Rugy a-t-il raison en déclarant qu'il n'a enfreint aucune règle ?



