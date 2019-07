Affaire Rugy : quel est le rôle de la déontologue de l'Assemblée nationale ?

Concernant les frais de travaux, la question est plus complexe puisque les députés ne logent pas dans des résidences de la République française. Cependant, Agnès Roblot-Troizier a déjà donné son avis sur d’éventuels aménagements dans des permanences. Et parmi les dépenses non éligibles à un défraiement on trouve les "gros travaux". Entendre par là, ceux qui concernent des murs et des voûtes, ou le rétablissement de poutres. Les autres réparations dites "d’entretien" peuvent, elles, être remboursées. Reste que "le caractère des réparations est une question de fait laissée à l’appréciation des tribunaux", comme écrit par la déontologie dans son rapport.





Quoi qu’il en soit, François de Rugy, qui a engagé 63.000 euros sur ces travaux, a assuré qu’il était disposé à répondre aux questions de cette spécialiste. Il la connaît d’ailleurs déjà puisqu’il l’avait consultée alors qu’il était président de l’Assemblée nationale. On découvre en effet dans le rapport que l'ex-4e personnage le plus important au sommet de ll’Etat voulait s’assurer qu’une location à des tiers de salons de réception de l’Hôtel de Lassay, sa résidence de l’époque, était conforme au code de déontologie. Saisie, Agnès Roblot-Troizier lui avait donc indiqué les "les précautions" à prendre. Pourquoi donc ne pas l’avoir sollicité à nouveau dans le cadre des repas organisé dans les mêmes lieux ? Pourquoi ne pas l’avoir interrogée sur ces éventuels travaux ? Il appartiendra à celle qui a déjà constaté "cinq manquements" de 2017 à octobre 2018, d’y répondre.