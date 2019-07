Affaire Rugy : trois dîners épinglés par l'enquête de l'Assemblée mais "aucune irrégularité" trouvée

Puis, sont évoqués les dîners organisés à l'Hôtel de Lassay, première révélation d'une longue série de Médiapart sur le train de vie de M. de Rugy et qui a conduit à sa démission le 16 juillet dernier. Le Secrétaire général dresse la liste de douze dîners, organisés entre le 19 septembre 2017 et le 19 juin 2018, par le couple Rugy à leur résidence.





Si neuf d'entre-eux ne semblent pas être de nature privé, trois, en revanche, attirent l'attention de Michel Moreau : celui de Noël du 24 décembre 2017, de la Saint-Valentin du 14 février 2018 et un dernier entre le couple et quatre invités, "caractérisé par un nombre extrêmement faible de convives". Ces trois repas présentent, selon le Secrétaire général, "à la fois un caractère familial ou amical et un niveau (de prestations) manifestement excessif". Pour ces raisons, ces dîners auraient dû être payés personnellement par François de Rugy.





Or, l'ancien ministre de l'Ecologie se serait engagé, le 13 juillet dernier, auprès du Secrétaire général et de la Déontologue de l'Assemblée à rembourser les frais des trois dîners qui fâchent. Ce qui amène Michel Moreau à déclarer que François de Rugy ne s'est affranchi d'aucune règle.





Ce mardi, l'ex-ministre a confirmé sur France 2 qu'il rembourserait les montants de ces trois dîners privés, sans toutefois exprimer le moindre regret.