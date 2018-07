Affaire Benalla : comment l’Elysée répond à la polémique

Vendredi, à l’instar de Paris-Normandie ou Libération, plusieurs médias ont confronté l’exécutif à ses contradictions en apportant la preuve de la présence d’Alexandre Benalla sur plusieurs événements de premier plan, et ce alors que le "Monsieur Sécurité" du chef de l’Etat devait avoir été rétrogradé. "Avant, il s'occupait de l’organisation et de la logistique du président sur les déplacements et, en plus, coordonnait les services de sécurité", explique l’entourage d’Emmanuel Macron. "Ensuite, il s'est occupé des événements au palais de l’Elysée, avec des missions d’intendance."





Quid, dès lors, des clichés le montrant lors d’une visite privée à Giverny ou lors des festivités du 14-Juillet ? "Sa rétrogradation a enlevé une ressource", répondent les proches du chef de l’Etat, précisant que la présidence a pu faire appel à Alexandre Benalla "à titre exceptionnel".