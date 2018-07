Affaire Benalla : Macron admet des faits "inacceptables" et annonce une réorganisation à l'Elysée

Ce dimanche, lors de ce point en petit comité, le chef de l'Etat a demandé au secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler de procéder à "une réorganisation pour éviter que ce genre de dysfonctionnement se reproduise". Toujours selon nos informations, l’intéressé va faire des propositions en ce sens. Alors que son désormais ex-collaborateur Alexandre Benalla vient d'être mis en examen pour violences en réunion et immixtion dans l'exercice d'une fonction publique notamment, Emmanuel Macron a assuré qu'il avait "confiance dans les enquêtes lancées" et a rappelé "son respect des institutions et de la constitution". Il a estimé qu'il ne pourra y avoir "ni obstruction ni manipulation" au travail mené conjointement par la justice, l'Inspection générale de la police nationale et la commission d'enquête parlementaire que sa majorité a fini par se résoudre à mettre en place après une féroce lutte avec l'opposition.