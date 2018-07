Emmanuel Macron explique comment et pourquoi il a recruté Alexandre Benalla à l’Elysée

Le président de la République a ensuite semblé satisfait du travail effectué par Alexandre Benalla à l'Elysée : "Il a beaucoup fait dans ce cadre-là et il a aussi gagné la confiance de ses interlocuteurs à l’extérieur de l’Elysée". Emmanuel Macron a toutefois exprimé sa déception suite aux événements survenus place de la Contrescarpe : "Ce qu’il s’est passé le 1er mai (…) est grave, sérieux et a été pour moi une déception, une trahison. Ce collaborateur, parce qu’il avait la confiance d’autres gens, s’est rendu sur ce lieu de manifestation et d’une manière évidente est sorti du cadre d’observateur."





En revanche, si le chef de l'Etat a tenu à démentir qu'Alexandre Benalla avait bénéficié d'une rémunération de 10.000 euros ou d'un logement de 300m2 à l'Alma, il n'a pas listé les avantages dont bénéficiait son officier de sécurité. Il n'a pas non plus précisé s'il avait vraiment été rétrogradé et déchargé de la participation à l’organisation des déplacements officiels du président de la République, comme le prévoyait sa sanction. Emmanuel Macron a parlé, certes, mais n'a pas répondu à toutes les questions que pose encore cette affaire.