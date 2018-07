Affaire Benalla : comment fonctionne la motion de censure déposée par Les Républicains ?

S'il pourra compter sur les députés de la France insoumise, comme l'ont indiqué Alexis Corbière et Jean-Luc Mélenchon avant même ce dépôt, Christian Jacob reconnait volontiers que son initiative n'avait aucune chance de "faire tomber le gouvernement". D'ailleurs, dans toute l'histoire de la Ve République, seule une motion a été adoptée, en 1962, sous le général de Gaulle. Cette tentative-là, qui devrait être concrétisée la semaine prochaine (le délai est de 48 heures entre le dépôt et le vote) ne devrait guère aboutir, attendu que la République en marche et le Modem, les deux partis de la majorité, réunissent 358 élus. Le raisonnement vaut pour la motion de censure que la gauche réunie (Nouvelle Gauche, GDR et LFI) entend également déposer en son nom.





Outre qu'elle signerait l'union des oppositions face au gouvernement (les communistes sont ouverts pour s'expliquer de l'affaire. vote, le PS en débat), la motion obligera en plkus le gouvernement et Edouard Philippe à prendre la parole dans l'hémicycle. Un Premier ministre qui avait, plus tôt dans la journée, accusé l'opposition "de ne pas vouloir la vérité mais la crise". Autant dire que les questions au gouvernement de l'après-midi, au cours desquelles ne manqueront pas d'être évoquées l'affaire et la motion de censure, risquent d'être explosives