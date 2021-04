Affiche de campagne sur les "boomers" : EELV au cœur d'une nouvelle polémique

Censée encourager les jeunes électeurs franciliens à s'inscrire sur les listes électorales pour "défendre le climat" dans la perspective du scrutin des 20 et 27 juin, elle a tout simplement été supprimée après un tweet en forme de mea culpa publié dimanche par le secrétaire national d'EELV et tête de liste régionale, Julien Bayou.

À l'origine, cette image des quatre "boomers", dévoilée vendredi par Julien Bayou, s'inscrivait dans une série de visuels ayant le même objectif. "Les chasseurs, eux, ont prévu d'aller voter", ciblait une autre affiche. D'autres visuels visaient "les fachos" (avec une illustration d'une action du groupe Génération identitaire), le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le philosophe Alain Finkielkraut.

Si cette campagne ad hominem a suscité de nombreuses réactions négatives, c'est bien celle dédiée aux seniors qui a engendré le tollé du week-end, principalement chez les opposants des écologistes, mais aussi, via les réseaux sociaux, chez les premiers concernés : les seniors franciliens, dont certains paraissaient outrés d'être associés à des pollueurs. "Les boomers ainsi raillés, ce sont nos parents et amis nés entre 1945 et 1965. Qu’ont-ils fait, que font-ils de mal pour être pointés collectivement ?", a ainsi répondu à Julien Bayou le socialiste Jérôme Guedj, rappelant au passage que les seniors "sont plus de 2 millions en Ile-de-France". Sous-entendu : fustiger une partie des électeurs à deux mois d'un scrutin n'est pas la meilleure méthode de campagne qui soit. "On ne regarde pas des gens comme des citoyens, on les regarde comme appartenant à une catégorie, une communauté, et c'est la catégorie et la communauté qui font le vote", a fustigé de son côté le maire Modem de Pau, François Bayrou. Sur LCI, lundi matin, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a également dénoncé "du sectarisme" et "une volonté de communautariser en permanence".

Concurrente de Julien Bayou, mais potentielle alliée de second tour, la tête de liste de gauche Audrey Pulvar s'est elle-même étonnée "qu'on désigne une catégorie de population" de cette manière. "Je ne connais pas un seul grand-parent boomer qui ne s'inquiète pas du sort des générations futures", a ajouté cette proche d'Anne Hidalgo.

L'initiative gêne aussi dans les rangs écologistes. "Quand on a fait une connerie, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de s'excuser. Quand on plaide l'indéfendable, on ne fait que s'enfoncer un peu plus", s'agaçait-on au sein du mouvement, selon un courriel interne dévoilé par Playbook ce lundi.