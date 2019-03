Agnès Buzyn n'est "pas contre" un allongement de la durée du travail pour la réforme générale des retraites

Pour le numéro un du syndicat Force ouvrière, "les masques tombent un peu plus sur les retraites". "Après l'incitation à partir plus tard, c'est maintenant le recul de l'âge à nouveau qu'évoque Agnès Buzyn", a déploré sur Twitter Yves Veyrier, alors que "d'ores et déjà la moyenne est de 63,3 ans" hors départ anticipé. Comme on lui rapportait, en fin d'émission, les réactions hostiles suscitées sur les réseaux sociaux par ses déclarations, la ministre a souligné qu'elle s'exprimait "à titre personnel".