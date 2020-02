Agribashing, glyphosate... Macron cajole les agriculteurs avant l'ouverture du Salon de l’Agriculture

"Je ne tolérerai aucune violence à l'encontre des agriculteurs" : à deux jours de l’inauguration du Salon de l’Agriculture, samedi 22 février, Emmanuel Macron se montre ferme. Ferme, et protecteur. Dans une interview accordée à la presse quotidienne régionale, mise en ligne jeudi, le président a été interrogé sur le contexte particulier de cette nouvelle édition du rendez-vous annuel des agriculteurs, alors que ces derniers se sentent de plus en plus mal aimés : "Nous sentons aujourd'hui une tension forte dans la société et il faut à la fois protéger les agriculteurs contre les stigmatisations dont ils sont l'objet et réussir la transformation du modèle agricole", a affirmé le chef de l’Etat.

"Les tensions, on les sent sur l'élevage et le bien-être animal, sur l'agriculture et l'utilisation des pesticides. Je ne tolérerai aucune violence à l'encontre des agriculteurs", a-t-il poursuivi, ajoutant : "On ne peut pas accepter que des citoyens viennent agresser des agriculteurs ou effectuer des intrusions dans des élevages."