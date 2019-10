Agriculteurs/retraites : Macron monte au front

JT 20H - De la réforme des retraites à la crise agricole, Emmanuel Macron est monté au front en allant au contact des Français. Face à des retraités inquiets et à des éleveurs en colère, le chef d'Etat se veut rassurant.

Au lendemain du grand débat sur les retraites, Emmanuel Macron est allé à la rencontre des agriculteurs à Clermont-Ferrand ce 4 octobre 2019. Plusieurs heures d'échanges, parfois musclés, avec un président qui se veut rassurant et à l'écoute. Après la crise des Gilets jaunes, ne pas laisser la colère s'enliser semble être devenu une priorité pour l'exécutif.



