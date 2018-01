Agriculture, à la recherche du juste prix

Emmanuel Macron était ce jeudi en déplacement en Auvergne, où il a présenté ses voeux aux agriculteurs. Alors que le secteur est au bord de l'asphyxie, le président de la République a promis de réunir les industriels, les professionnels de la grande distribution et les producteurs dès la semaine prochaine. Les discussions porteront principalement sur le prix des produits agricoles. Depuis des décennies, les gouvernements français successifs, mais aussi l'Union européenne, tentent de réguler les prix, une équation très difficile à résoudre.



