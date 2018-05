L'interdiction du glyphosate exclue de la loi, une nouvelle couleuvre pour Nicolas Hulot

Le ministre de la Transition a indiqué, mi-mai, qu'il "ferait son évaluation cet été", et ainsi juger de sa place au sein de l'exécutif. Une position que partage Matthieu Orphelin, pour qui le gouvernement doit donner "plus de signaux sur l'écologie". "Nicolas Hulot a bien raison de dire que cet été est le bon moment pour le bilan", a expliqué le député à LCI. "La loi agriculture, le plan pollution et la loi mobilités seront passés. On aura tout pour répondre à la seule question qui compte : sommes-nous à la hauteur ?"