Aide au développement, Schengen, droit d'asile... Edouard Philippe fixe des "orientations" pour maîtriser l'immigration

DEBAT - Annoncé cet été, le débat sur l'immigration était organisé lundi à l'Assemblée nationale, introduit par une déclaration du Premier ministre. Alors que la France a connu l'an passé une hausse de la demande d'asile, Emmanuel Macron envisage de réexaminer la politique en la matière ainsi que les conditions d'accès à l'Aide médicale d'Etat. La perspective du débat a suscité de nombreuses critiques à gauche, tandis que la droite dénonce un "échec" de la politique migratoire de l'exécutif.

En amont du débat, le Premier ministre a tiré un premier bilan de la politique de l'exécutif en matière d'immigration, notamment à travers la loi Asile & Immigration promulguée il y a un an. "Clairement, nous n'avons pas atteint nos objectifs", a-t-il relevé, faisant référence à la hausse de la demande d'asile en France, qui a conduit à une stagnation des délais de traitement des demandes, alors que l'exécutif avait promis de les réduire. En outre, a indiqué Edouard Philippe, "la France fait face à d'importants mouvements migratoires secondaires", qui représentent "30% de demandeurs ayant déjà déposé une demande dans un autre pays".

Se disant ouvert à la possibilité d'instaurer chaque année des quotas pour l'immigration économique afin "d'attirer les talents" - une proposition venue de la droite -, Edouard Philippe à présenté en outre "six orientations" devant servir de cadre au débat parlementaire. L'exécutif veut tout d'abord réorienter son Aide publique au développement afin de "soutenir des projets des Etats visant à maîtriser leurs frontières".

Ensuite, la France envisage de "refonder Schengen" avec les autres Etats membres afin de "renforcer la solidarité" entre ces pays et "mieux protéger les frontières" extérieures de l'UE. L'exécutif veut aussi travailler, au niveau européen, à une harmonisation des politiques de l'asile et à "une convergence des conditions d'accueil", afin d'éviter les flux dits "secondaires" de ressortissants de pays "sûrs" comme l'Albanie et la Géorgie. "La France doit soigner ceux qui résident sur son territoire, mais elle doit être ni plus ni moins attractive que ses voisins, sans rien renier de ses principes", a précisé le Premier ministre, faisant référence à une possible révision des aides aux réfugiés et de l'Aide médicale d'Etat. Concernant l'asile, le gouvernement maintient enfin son objectif de réduire les délais de traitement de demande à moins de six mois, d'ici à la fin du quinquennat.