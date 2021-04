Aides à domicile : l'exécutif promet une hausse "historique" des salaires en octobre prochain

On les appelle les travailleurs de l'ombre. Ceux qu'on ne voit pas et dont la voix porte peu dans les médias. Avec la crise sanitaire, les aides à domicile sont devenues plus visibles. En première ligne face au Covid-19. Si cette profession ne connait pas le télétravail, elle reste indispensable aux patients dont la vie a été encore un peu plus bouleversée par l'épidémie.

L'État a donc promis de revaloriser ce secteur sur le plan économique. Ce jeudi, la ministre déléguée chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon a donné son feu vert à une augmentation salariale "historique" de 13 à 15% des aides à domicile chez les personnes âgées et handicapées applicable dès le 1er octobre.