VIDEO - Aides sociales : Muriel Pénicaud favorable à une "contrepartie"

Faut-il instaurer des "contreparties" aux aides sociales ? C'est la proposition que défend le gouvernement ces jours-ci. En particulier le Premier ministre Edouard Philippe qui, le 15 février, avait ouvert la porte à ce débat : "Il n'est pas scandaleux, je le dis comme je le pense, de poser la question des droits et des devoirs". Un point de vue partagé par Muriel Pénicaud, la ministre du Travail défendant ce dimanche soir sur LCI ce principe "d'équilibre".





"Cela fait partie des sujets que nous allons regarder avec Agnès Buzyn, les ministres concernés et les partenaires sociaux dans les mois qui viennent", a-t-elle déclaré sur le plateau d'En toute franchise. Et l'ancienne DRH de Danone de défendre la position du gouvernement : "C'est bien d'équilibrer les droits et les devoirs quand on a un système collectif. Et c'est bien de dire à ceux qui sont en difficulté : la société vous aide, elle vous donne une sécurité, elle vous donne un revenu pour vivre et survivre. Et en même temps vous pouvez apporter quelque chose de votre côté."