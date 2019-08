Amende parce que trop de femmes à la tête d'une collectivité de l'Ain : la faute à la loi ?

La proportionnalité imposée à ces postes n'est pas encore respectée au niveau global. Avant la loi, le nombre de femmes à la tête des hautes fonctions était de 14 % selon l'ancien Ministre. "Aujourd'hui on est à 34 % voire 36 % selon les secteurs" a-t-il estimé. "Si il n'y avait pas eu d'objectifs chiffrés et des sanction financières, on en serait pas là (...) L'objectif aujourd'hui, c'est 40 %".