"Air Macron One", le bureau volant du président

Depuis son élection, Emmanuel Macron a parcouru 170 000 kilomètres, l'équivalent de quatre tours du monde, à bord de l'Airbus A330-200. Aménagé par Nicolas Sarkozy en 2010 et doté d'un système de défense antimissiles depuis 2016, l'appareil coûte 20 000 euros par heure de vol. Mais à quoi correspond vraiment ce chiffre ?



