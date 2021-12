Alain Griset : le ministre des PME démissionne après sa condamnation

Dix-huit mois et puis s'en va. Quelques heures après sa condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'inéligibilité de trois ans avec sursis, le ministre délégué aux Petites et moyennes entreprises Alain Griset a démissionné du gouvernement. Le ministre a été épinglé pour la "déclaration incomplète ou mensongère" de sa situation patrimoniale.

Au gouvernement depuis juillet 2020, Alain Griset était le premier ministre en exercice à comparaître devant un tribunal correctionnel.