Alain Juppé et Jacques Chirac : un parcours de fidélité

JT 13H - À tous les moments politiques importants de l'ancien président de la République, on retrouve Alain Juppé. Il était fidèle à Jacques Chirac, et ce dernier ne l'a jamais oublié. Focus sur le parcours de fidélité entre ces deux personnalités.

Jacques Chirac et Alain Juppé ont été très proches. Ils ont eu des parcours politiques parallèles, d'une certaine manière, jamais l'un sans l'autre. Il n'y a pas de moment où leur parcours se dissocie. Alain Juppé n'était pas un intime de la famille, ni un ami fidèle à titre personnel, mais c'était l'homme le plus proche politiquement de l'ex-président.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.