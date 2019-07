Benalla a-t-il cherché à fabriquer un brassard "police" avant les violences du 1er-Mai ?

Suite à ce nouveau rapport d’expertise, le clan d’Alexandre Benalla réfute toute idée de confection d’un brassard "police". Toujours selon Le Parisien, son avocate, Me Jacqueline Laffont, soutient que ces recherches sur Internet se justifieraient par le souhait d’Alexandre Benalla de confectionner des brassards pour la présidence de la République dans le but d’identifier certains membres de l’Élysée. Dans le même esprit, il avait d’ailleurs déjà fait fabriquer des cartes professionnelles et des pin’s de la présidence.