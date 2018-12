Alexandre Benalla assure qu'il va rendre ses passeports diplomatiques "dans les prochains jours"

La semaine dernière, Mediapart révélait qu'Alexandre Benalla utilisait toujours ses passeports diplomatiques pour aller rencontrer des dirigeants en Afrique, comme ce fut le cas, pour son déplacement au Tchad, début décembre. Des passeports délivrés après sa mise à pied, qu'il assurait pourtant avoir laissés dans son bureau élyséen, lors de son audition devant la commission d'enquête sénatoriale, le 19 septembre dernier. Comment s'est-il retrouvé à nouveau en possession de ses passeports ?





Dans les colonnes du JDD, Alexandre Benalla assure qu'il a rendu ces fameux passeports, une première fois, mais qu'un membre de la présidence, les lui as restitués, "dans une rue voisine du palais présidentiel", en échange de son badge d'accès à l'Elysée. La scène se serait déroulée début octobre. "Dans la mesure où on me les as rendus, je n'ai pas vu de raison de ne pas les utiliser", explique l'ex-chargé de mission. "J'ai eu tort de me servir de ces passeports, mais je tiens à dire que je ne l'ai fait que par confort personnel, pour faciliter mon passage aux aéroports. En aucun cas, je ne les ai utilisés pour mes affaires. Je ne vois d'ailleurs pas à quoi ils auraient pu me servir", dit-il.