Alexandre Benalla : il a bénéficié de laissez-passer pour l'Assemblée nationale

Les révélations continuent. Avant de travailler pour Emmanuel Macron, Alexandre Benalla avait assuré la protection de Martine Aubry et de François Hollande avant d’être chauffeur d’Arnaud Montebourg pendant quatre mois. Une collaboration brutalement interrompue sur fond de demande de port d'arme, d'accident de la route et de délit de fuite. Il a ensuite rejoint le secteur privé, chez Velours, une société spécialisée dans la sécurité. Pourtant, Alexandre Benalla arrive à obtenir un badge d'accès à l'Assemblée nationale... grâce à Benoît Hamon.





C'est ce que révèle l’enquête de la cellule investigation de Radio France publiée ce vendredi 19 avril. L’ancien candidat du Parti socialiste à la présidentielle avait fourni en octobre 2014 un badge d’accès à la salle de sport de l’Assemblée nationale sur demande d’Alexandre Benalla. "Il m'a demandé si je pouvais lui accorder un badge pour qu'il ait un accès à la salle de sport de l'Assemblée. Je n'y voyais pas d'inconvénient, j'ai accepté", explique Benoît Hamon à Franceinfo et ajoute : "Comme tout le monde, je me suis fait enfumer!" Une autre députée, Pascale Boistard, lui aurait également procuré un badge en 2013 pour accéder à la salle de sport et à la bibliothèque de l'assemblée.