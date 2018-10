Alexandre Benalla entendu par les juges d'instruction

L'affaire a éclaté le 18 juillet à la suite de révélations du journal Le Monde. Le quotidien a publié ce jour-là des images montrant M. Benalla et un employé de La République en Marche, Vincent Crase, en train de frapper un homme et une femme sur la place de la Contrescarpe, lors d'un rassemblement de manifestants du 1er-Mai qui avait dégénéré dans le quartier latin. Les deux hommes avaient ensuite remis le couple à la police pour qu'il soit interpellé. Sur les images, M. Benalla est filmé, casque sur la tête, en train d'empoigner la jeune femme et de frapper son compagnon au thorax et à la tête.





Un agissement violent et illégal puisque les deux hommes participaient à une opération de maintien de l'ordre en tant que simples "observateurs". Pour sa défense, l'ancien collaborateur du Président a expliqué avoir agi par "devoir citoyen" pour aider à arrêter "les deux personnes les plus virulentes" du groupe de manifestants. Une version que réfute le couple.