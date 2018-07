Alexandre Benalla et Vincent Crase mis en cause dans une nouvelle vidéo d'interpellation le 1er mai

"Je vois que Noémie (prénom d'emprunt de la plaignante, ndlr) est ceinturée d'une façon très violente. Je ne sais pas quoi faire, je vais vers eux, je pose mes bras sur la personne qui ceinture Noémie et quelqu'un derrière moi me fait une balayette et me menotte", affirme Romain (prénom d'emprunt du plaignant) à Libération. Il dit ne pas se souvenir qui l'a mis au sol, ni de la suite de la scène. Noémie affirme quant à elle s'être "fait plaquer contre l'arbre le plus proche avec le téléphone dans la main." Selon un troisième manifestant, "la personne qui saute sur Noémie avait les cheveux rasés", ce qui correspondrait à l'apparence de Vincent Crase.





Dans son témoignage, Noémie affirme que quelqu'un lui a hurlé : "Donne-moi ton téléphone, sinon on t’embarque". Elle affirme que l'homme a ensuite supprimé plusieurs photos et vidéos, avant de lui rendre l'appareil et de lui dire de "dégager". Alors qu'elle lui demande de voir son numéro de matricule, l'homme aurait répondu "007".