Alexandre Benalla s’est rendu à deux reprises à l’Assemblée nationale durant sa suspension

Quand l’Élysée a découvert le 2 mai les images d’Alexandre Benalla molestant la veille un manifestant place de la Contrescarpe à Paris, le jeune chargé de mission a été suspendu immédiatement et dans la plus grande discrétion pour une durée de deux semaines. Après la révélation de cette affaire mi-juillet par Le Monde, des doutes ont cependant été émis sur la réalité de cette sanction.





Lors de ses auditions par les commissions d’enquête parlementaire de l’Assemblée nationale et du Sénat, Patrick Strzoda, chef de cabinet de l’Elysée et supérieur hiérarchique direct d’Alexandre Benalla, a assuré que l’homme qui est au cœur de cette affaire avait bel et bien été mis à pied du 4 au 21 mai. Dans son interview au Monde la semaine dernière, Alexandre Benalla a même précisé avoir quitté Paris du 4 au 15 mai et être allé se reposer en Bretagne avant de revenir dans la capitale.