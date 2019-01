Alexandre Benalla soupçonné par l'Élysée d'avoir falsifié un document pour obtenir son second passeport de service

La seconde session de la commission d'enquête du Sénat révèle décidément son lot de surprises. Ce mercredi 16 janvier est interrogé Patrick Strzoda, le directeur de cabinet du Président de la République, au sujet des avantages délivrés à Alexandre Benalla - et non restitués après son licenciement - à savoir deux passeports diplomatiques et un téléphone sécurisé.





Après que le directeur de cabinet ait informé la commission que ces passeports diplomatiques avaient été utilisés "presque une vingtaine de fois", entre les mois d'août et de décembre 2018, par l'ancien employé de l'Elysée, il a ensuite délivré une autre information "permettant d'éclairer la personnalité" d'Alexandre Benalla. Une anecdote qui concerne l'obtention d'un passeport - de service - cette fois.