Violences du 1er mai, passeports diplomatiques, contrats russes... Ces affaires qui menacent Alexandre Benalla

Le président de la Commission d'enquête du Sénat Philippe Bas l'avait lui-même souligné au moment de rendre son rapport fin février : il n'y a pas une affaire Benalla, mais de multiples dans lesquelles l'ancien chargé de mission de l'Élysée est mis en cause. Alexandre Benalla est effectivement impliqué dans plusieurs affaires depuis près de huit mois. Alors que le Bureau du Sénat doit décider ce jeudi s'il transmet ou non à la justice les cas de l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron, mais aussi de Vincent Crase et de trois proches du chef de l'Etat (Alexis Kohler, Patrick Strzoda et Lionel Lavergne), retour sur les principaux dossiers impliquant celui par qui la première crise de quinquennat d'Emmanuel Macron a éclaté.