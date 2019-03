Accusé de viol au sein des Jeunes communistes, un élu municipal de Blois suspendu de ses fonctions

En plus des nombreux témoignages de violences sexuelles au sein des Jeunes communistes, publié depuis 2018 notamment dans Le Monde et sur la plateforme Tumblr, des accusations visent les instances communistes, à savoir le PCF et la JC, dont les réponses sont jugées trop tardives et insuffisantes. Dans L'Obs, la secrétaire générale de la Jeunesse communiste, Camille Lainé, a indiqué avoir eu connaissance de 11 dossiers : six pour viols et cinq pour agressions sexuelles. Elle a également indiqué que neuf adhérents avaient été écartés du mouvement et que trois cas avaient fait l'objet d'une plainte en justice.