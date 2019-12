Alexis Corbière : "On ne va pas se diviser parce qu'Aurore Bergé dit que RN est dans la rue"

Le député de Seine-Saint-Denis estime qu’avec cette réforme," le gouvernement s’est mis dans une situation extrêmement compliquée". "Je ne vois pas comment il peut s’en sortir", a-t-il commenté ajoutant que la seule issue possible était l’annonce mercredi d’un "retrait". "S’il ne retire pas cette réforme, le gouvernement sera confronté à une protestation encore plus forte. Tous les artifices qu’il va utiliser sont des pétards mouillés. On ne voit pas très bien ce qu’ils ont de nouveau à annoncer… "

Emmanuel Macron, qui a confié sur le ton de la plaisanterie avoir "pleinement rassuré Vladimir Poutine en lui disant que les manifestations à Paris ne concernaient absolument pas la réforme des retraites menée en Russie", est-il détendu ? Alexis Corbière confie n'avoir "rien compris à la blague" et plutôt remarqué "le caractère forcé du rire. Quand on rit sur quelque chose qui n’est pas drôle, ça montre plutôt qu’il n’est pas détendu et qu’il y a une certaine inquiétude (…) Il se passe quelque chose de très grave, ce pays est en train de s’arrêter de travailler et ce serait bien qu’Emmanuel Macron prenne les choses au sérieux. Les gens ne veulent pas de sa réforme, ils ne veulent pas travailler plus longtemps".

Invité à réagir à la pique de la députée LaRem, qui avait estimé la veille, dans une tentative de discrédit du mouvement d contestation, que "Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et la CGT" étaient "main dans la main" dans la mobilisation contre la réforme des retraites, preuve selon elle que les extrêmes "se rejoignent toujours", Alexis Corbière a jugé que cette communication était "nulle" et "lourde", parlant même "d'astuce à deux balles qui ne marche pas". "A gros sabots avec des chaussettes à clous, les En Marche nous disent : ‘N’allez pas dans la rue car c’est une manifestation de madame Le Pen avec Mélenchon.(…) S’il y a des gens RN contre la réforme des retraites qui sont dans la rue, très bien. On se retrouve tous pour demander le retrait de la réforme. On va pas se diviser à cause de madame Bergé qui dit que RN est dans la rue."